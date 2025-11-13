Haberler

Kars'ta Ekim Ayında 596 Konut Satıldı

Kars'ta Ekim ayında konut satışları ivme kazandı ve 596 konut yeni sahiplerine ulaştı. Talep artışı, uygun faizli kredi imkanları ve kira fiyatlarındaki yükseliş gibi faktörlerin etkisiyle gayrimenkul piyasası hareketleniyor.

Kars'ta konut satışları ivme kazanmaya devam ediyor. Kentte Ekim ayında 596 konutun satılarak yeni sahiplerine ulaştı.

"Talep artışı dikkat çekiyor"

Ekim ayında 596 konutun satıldığı Kars'ta, konut satışlarındaki artış, bölgedeki gayrimenkul piyasasının hareketlendiğini gösteriyor. Satışların büyük bir kısmının merkez de gerçekleştiği, ancak Sarıkamış ve Kağızman gibi ilçelerde de talebin arttığı gözlemleniyor.

Sektör temsilcileri, konut sayısında artışa, uygun faizli kredi imkanlarının tekrar gündeme gelmesi, Kars'ın bölgesel cazibesinin yükselmesi ve kira fiyatlarındaki artışın vatandaşları ev sahibi olmaya yönlendirmesi gibi faktörlerin etkili olduğunu ifade ediyor.

Kars'ta satılan 596 konutun detayları bakıldığında, satışların hem yatırım amaçlı hem de ilk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yapıldığı anlaşılıyor.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in verilerine göre, Türkiye genelinde Ekim ayında 164 bin 306 konut satıldı.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde konut satışlarında yine Kars 1'inci sırada yerini aldı.

Buna göre; Kars'ta 596, Ağrı'da 502, Iğdır'da 223 ve Ardahan'da ise Ekim ayında 86 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 164 bin 306 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
