Kars'ta 40 aile devlet desteğiyle hayvancılık işletmesi kurdu

Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı destekle, 40 aile kendi hayvancılık işletmelerini kurdu. Programa katılan aileler, %50 hibe desteği ile modern ekipmanlar temin ederek üretim faaliyetlerine başladı.

Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"ndan faydalanan 40 aile, kendi hayvancılık işletmesini kurdu.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, üreticilere yüzde 50 hibe sağlayarak yatırım maliyetini önemli ölçüde azaltıyor.

Kentte programa başvurusu kabul edilen 40 aile, bu destekle ahırlarını yenileyip modern ekipmanlar temin ederek hayvancılık faaliyetlerine başladı.

Program, özellikle kadın, genç ve aile işletmelerine öncelik tanıdığı için kırsalda üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlıyor. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olduğu bölgede verilen destekler sayesinde ailelerin ekonomik olarak güçlenmesi hedefleniyor.

"İşletmelerini kurdular, bitirdiler"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, kentte yaklaşık 600 bin büyükbaş, 1 milyonun üzerinde de küçükbaş hayvan bulunduğunu söyledi.

Kars'ın, ülkenin en önemli hayvancılık merkezlerinden olduğuna işaret eden Aydın, şöyle konuştu:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında kadın üreticimiz bize müracaat etti. Projelerini de değerlendirdik ve 2 milyon 500 bin lira ile projelerini uygun bulduk. Onlar da bunu yatırıma dönüştürerek bugün burada yüzde 50 hibe ile Bakanlığımızın, devletimizin desteğiyle işletmelerini kurdular, bitirdiler. Özellikle kadın üreticilerimizin bu konuda bu cesareti göstermesini, ilimiz tarım hayvancılığının gelişimi açısından, ülkemizin hayvancılığının gelişimi açısından çok önemli buluyoruz. O yüzden biz, özellikle kadın üreticilerimizi desteklemekte daha pozitif davranıyoruz."

"Bu işe gönül veren herkesin projelerini bekliyoruz"

Aile işletmelerinin desteklenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"İlimizdeki özellikle büyükbaş hayvancılık işletmeleri ortalaması 30 ile 50 baş arasında yani bir ailenin kendi geçimini sağlayacağı, kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı şekilde hayvancılıkla hayatını idame ettireceği ölçekteki işletmeler olduğundan, biz de özellikle bu kapasitedeki aile tipi işletmelerinin desteklenmesi konusunda özen, gayret gösteriyoruz. İlimiz genelinde 40 projeye destek verdik. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni etabımız açıldığında da tüm çiftçilerimizi ve bu işi yapmak isteyen, çiftçiliğe gönül vermiş ve bu işe atılmak isteyen vatandaşlarımızın bu başvurularını bekliyoruz. İnşallah bu desteklerle daha da güzel üretimler sağlanmış olacak."

28 yaşındaki Dilan Cansız da programdan destek alarak işletme kurduğunu anlatarak, "Tarım ve Orman Bakanlığına bu proje ile bize destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Destekten yem kırma makinesi aldım, birçok cihaz aldım, aynı zamanda ahırı da yeniden inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Ekonomi
