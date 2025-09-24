Kars'ta 2025-2026 Pancar Alım Kampanyası Başladı

Kars'ta 2025-2026 yılı 32. dönem pancar alım kampanyası başladı. Kars Şeker Fabrikası'nda 122 bin ton pancar işlenecek.

Pancar alım kampanyası dolayısıyla Kars Şeker Fabrikası'nda tören düzenlendi. Düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene, Kars Valisi Ziya Polat, Kars Şeker Fabrika Müdür Vekili Vedat Parlak, Şeker-İş Sendikası Başkanı Yaver Kop, bazı il protokolü, işçiler ve çiftçiler katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Bu millet, devlet için üretmeye devam edecek. Ürettiğimiz ham maddelerin maddeye dönüşünü beraber seyrediyoruz. Türk Şeker ülkemizin en önemli markalarından birisi fabrikalarının birisinin Kars'ta olması, Kars'a artı değer katması bize mutluluk verirken, Devletimizin desteğiyle insanımızın alın teri ve emeğiyle ham maddenin maddeye raflara gelme yolculuğu başlıyor, bereketli olsun hayırlı olsun kazasız belasız bu şehir için Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. Bu devlet millet güçlü olmak zorunda, güçlü olmak için de üretmek zorundayız. Dünyadaki mazlumlara kol kanat germek için hep beraber üreteceğiz aynı yolda birlik olarak çalışacağız. Yapmamız gereken tek şey var. Atatürk'ün dediği gibi tek bir şeye ihtiyacımız var o da 'çok çalışmak' emek veren emeği işleyen, satan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, sezon hayırlı olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren 4 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra fabrikaya ilk pancarını getiren çiftçi kantardan geçerek pancarını teslim etti. Pancarın tartımını Kars Valisi Ziya Polat gerçekleştirdi. Kars Şeker Fabrikası 2025-2026 pancar işleme döneminde 122 bin ton pancar işlenecek. - KARS