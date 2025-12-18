Haberler

Kars'ta Kasım ayında 595 konut satıldı

Kars'ta Kasım ayında 595 konut satıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, Kars'ta Kasım 2025'te konut satışları 595 adede ulaştı. Bu rakam, Kars'ın çevre illere göre konut satışında liderliğini sürdürdüğünü gösteriyor. Türkiye genelinde konut satışları ise geçen yıla göre %7,8 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre, Kars genelinde konut satışları bir önceki aylara göre canlılık göstererek 595 adede ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılının Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Kars'ta Kasım ayında toplamda 595 konutun satışı gerçekleştirildi. Bu rakam, kentte gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koydu.

"Bölge illerinde lider Kars"

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kars, kendi sorumluluk alanındaki çevre illere kıyasla konut satış sayısında yine dikkat çeken bir performans sergiledi. Kasım ayı içerisinde; Ağrı'da 433, Iğdır'da 236,

Ardahan'da ise 78 konutun satışı gerçekleşti.

Kars, 595 satışla bölgedeki liderliğini korumaya devam etti.

Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak gerçekleşti.

Ayrıca Kars'taki bu hareketliliğin yılsonuna yaklaşırken alım-satım işlemlerinin hızlanmasının bu rakamların oluşmasında etkili olan faktörler arasında gösteriliyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümmine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şeyma Subaşı'na büyük şok! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı

Bakanlık yüzlerce sözleşmeli personel alacak! Tercihler başladı
Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!

Ünlü fenomen Danla Bilic de gözaltında!
title