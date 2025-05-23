Kars Harakani Havalimanı'nın Nisan Ayı Uçuş İstatistikleri Açıklandı

Kars Harakani Havalimanı'nın Nisan Ayı Uçuş İstatistikleri Açıklandı
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Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 48 bin 290 olarak gerçekleşti. 2025 yılının ilk 4 ayında toplam 189 bin 987 yolcu uçuş yaptı. Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı 296 oldu.

Kars Harakani Havalimanı'nın Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 48 bin 290 oldu. 2025 yılının ilk 4 ayında 189 bin 987 kişi uçuş yaptı. Nisan ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 296 olurken, 2025 yılının ilk 4 ayında bin 259 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Yine Nisan ayında 370 ton yük taşındı. 2025 yılının ilk 4 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'ndan 1.715 ton yük taşındı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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