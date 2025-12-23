Kars'ta Kasım ayında 51bin 735 kişi uçtu

Kars Harakani Havalimanı'nın 2025 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 51 bin 735 oldu. Kasım ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 323 olurken, 407 ton yük taşındı.

2025'in ilk 11 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu558 bin 977, uçak trafiği 3 bin 463 ve 4 bin 986 ton yük taşındı. - KARS