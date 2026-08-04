Kars Harakani Havalimanı'ndan rekor: İlk 6 ayda 307 bin yolcu

Kars'ın hava ulaşımındaki önemli noktalarından biri olan Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk yarısında yolcu ve uçak trafiğinde dikkat çeken rakamlara ulaştı. İç ve dış hatlarda artan hareketlilikle birlikte havalimanı, hem bölge ekonomisine hem de turizmine önemli katkı sağlamayı sürdürdü.

Haziran ayında 50 bin 637 yolcuya hizmet veren Kars Harakani Havalimanı, yılın ilk altı ayında ise toplam 307 bin 797 yolcuyu ağırladı. Özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yolcu sayısındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.

Aynı dönemde havalimanında gerçekleşen uçak trafiği bin 889 olarak kayıtlara geçerken, 2 bin 765 ton yük taşımacılığı gerçekleştirildi. Yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo taşımacılığında da önemli bir hareketlilik yaşanması, Kars'ın lojistik açıdan da gelişimini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Son yıllarda ulaşım altyapısına yapılan yatırımlar ve artan uçuş seçenekleri sayesinde Kars Harakani Havalimanı, yalnızca Kars'a değil, çevre illere de hizmet veren önemli bir ulaşım merkezi konumuna geldi.

Ayrıca yılın ikinci yarısında özellikle yaz ve kış turizmine bağlı olarak yolcu sayılarında yeni artışlar beklenirken, havalimanı bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunuyor. Kars Harakani Havalimanı'nın ulaştığı rakamlar, kentin hava ulaşımında her geçen yıl daha güçlü bir konuma geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı