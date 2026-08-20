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Kars Harakani Havalimanı'nda 7 Ayda 365 Bin 939 Yolcu

Kars Harakani Havalimanı'nda 7 Ayda 365 Bin 939 Yolcu
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Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk 7 ayında toplam 365 bin 939 yolcuya hizmet verdi. Temmuz ayında ise 58 bin 142 yolcu, 316 uçak trafiği ve 567 ton yük taşındı. Kars-Bakü seferlerinin başlamasıyla turizm ve ticaretin canlandığı havalimanında, yaz dönemindeki yolcu hareketliliği dikkat çekiyor.

Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının Temmuz ayında yoğun yolcu ve uçak trafiğine sahne olurken, yılın ilk 7 ayında toplam 365 bin 939 yolcuya hizmet verdi.

Kars'ın ulaşımında önemli bir yere sahip olan Harakani Havalimanı'nda Temmuz ayına ilişkin yolcu, uçak ve yük istatistikleri belli oldu. Buna göre havalimanında Temmuz ayında iç ve dış hatlarda toplam 58 bin 142 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde Harakani Havalimanı'nda 316 uçak trafiği gerçekleşirken, havayolu ile taşınan yük miktarı ise 567 ton olarak kayıtlara geçti.

"7 ayda 365 bin 939 yolcu"

Harakani Havalimanı'nda yılın ilk 7 aylık döneminde ise yolcu hareketliliği dikkat çekti. Ocak-Temmuz döneminde toplam 365 bin 939 yolcu havalimanını kullandı.

Söz konusu dönemde gerçekleşen toplam uçak trafiği 2 bin 205 olurken, havalimanında taşınan toplam yük miktarı ise 3 bin 332 ton olarak gerçekleşti.

Kars'ın başta İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerle ulaşımında önemli bir alternatif oluşturan Harakani Havalimanı, geçtiğimi günlerde başlayan Kars-Bakü uçak seferleri de kentin turizm, ticaret ve ekonomik hareketliliğine de katkı sağlıyor. Özellikle yaz döneminde Kars'a yönelik seyahatlerin artmasıyla birlikte havalimanındaki yolcu trafiğinin de yükseldiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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