Kars ekonomi haberleri | Kars'ta fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Edinilen Kars haberine göre Kars'ta denetim ekipleri, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları ve stokçuluğa geçit vermiyor.

Kars'ta denetim ekipleri, ani fiyat değişimi, aşırı fiyat artışları ve stokçuluğa geçit vermiyor.

Kars'ta Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve Defterdarlık görevlilerinden oluşan toplam 3 kişilik denetleme ekibi, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerde fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk, depo ve raf kontrolleri ile aşırı fiyat ve spekülatif hareketlerin önlenmesine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğine dikkat çekildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. - KARS