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Kars'a 971 milyon liralık dev yatırım

Kars'a 971 milyon liralık dev yatırım
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Kars'ta elektrik dağıtım hizmetlerinin güvenli, kaliteli ve kesintisiz sürdürülmesi için 2026'da 92 projeyi kapsayan 971 milyon liralık yatırım programı hayata geçirilecek.

Kars'ta elektrik dağıtım hizmetlerinin daha güvenli, kaliteli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla 2026 yılında kapsamlı bir yatırım programı hayata geçirilecek. Toplam 92 projeyi kapsayan program kapsamında kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi için 971 milyon liralık bütçe ayrıldı.

2026 yılı yatırım programı kapsamında kırsal ve merkez şebeke yatırımları, yeraltı şebeke projeleri, küçük ek tesis çalışmaları ile 3. seviye bakım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Hayata geçirilecek projelerle birlikte mevcut elektrik dağıtım şebekesi güçlendirilirken, yeni tesislerin devreye alınması, ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi ve bakım çalışmalarının artırılmasıyla enerji arz güvenliğinin daha üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Koordinatörü Zafer Demir, ayrılan yatırım bütçesinin Kars'ın enerji altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Demir, "2026 yılı yatırım programımız kapsamında Kars genelinde toplam 92 projeyi hayata geçireceğiz. Yaklaşık 971 milyon liralık yatırım ile kırsal ve merkez şebekelerimizi güçlendirecek, yeraltı şebeke projelerini hayata geçirecek, ihtiyaç duyulan noktalarda küçük ek tesis yatırımlarını gerçekleştirecek ve 3. seviye bakım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yatırımlar sayesinde hem mevcut altyapımızı modernize edecek hem de tüketicilerimize daha güvenli, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunacağız." dedi.

Demir, yatırımların yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, Kars'ın gelecekte artacak enerji talebine de cevap verecek şekilde planlandığını ifade ederek, çalışmaların yıl boyunca belirlenen program doğrultusunda etaplar halinde sürdürüleceğini kaydetti.

2026 yılı boyunca devam edecek yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Kars'ta elektrik dağıtım altyapısının daha güçlü ve dayanıklı hale gelmesi, arıza kaynaklı kesintilerin azaltılması, bakım süreçlerinin hızlanması ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin daha da yükselmesi hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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