Fiyatı dudak uçuklatan karpuz, dilimle satılmaya başlandı

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı. Vatandaşlarında Ramazan ayında tercih etmesi beklenen karpuzun kilogram fiyatı 15 liradan satılıyor.

VATANDAŞ DİLİM KARPUZA İLGİ GÖSTERİYOR

Alım gücü ve kilogram fiyatının fazla olmasından dolayı pazarcı esnafı karpuzu bölerek, müşterilerine satıyor. Dilim dilim satılan karpuzun bütün fiyatı 150 lirayı buluyor. Ortalama bir diliminin 45 lirayı bulduğunu belirten esnaf, vatandaşın ilgi gösterdiğini söyledi.

ESNAFA GÖRE FİYAT NORMAL

Mevsim ve maliyet göz önüne alındığında şuan satış fiyatının normal olduğunu belirten esnaf, önümüzdeki haftalarda fiyatın düşmesini bekliyor.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi