Fiyatı dudak uçuklatan karpuz, dilimle satılmaya başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fiyatı dudak uçuklatan karpuz, dilimle satılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:

Hem sebze ve meyve fiyatlarındaki artış hem de vatandaşın alım gücünün düşmesi farklı alternatifleri ortaya çıkarıyor. Son olarak bütün fiyatı 150 lirayı bulan karpuz, 45 lira karşılığında dilimle satılmaya başlandı.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı. Vatandaşlarında Ramazan ayında tercih etmesi beklenen karpuzun kilogram fiyatı 15 liradan satılıyor.

Fiyatı dudak uçuklatan karpuz, dilimle satılmaya başlandı

VATANDAŞ DİLİM KARPUZA İLGİ GÖSTERİYOR

Alım gücü ve kilogram fiyatının fazla olmasından dolayı pazarcı esnafı karpuzu bölerek, müşterilerine satıyor. Dilim dilim satılan karpuzun bütün fiyatı 150 lirayı buluyor. Ortalama bir diliminin 45 lirayı bulduğunu belirten esnaf, vatandaşın ilgi gösterdiğini söyledi.

Fiyatı dudak uçuklatan karpuz, dilimle satılmaya başlandı

ESNAFA GÖRE FİYAT NORMAL

Mevsim ve maliyet göz önüne alındığında şuan satış fiyatının normal olduğunu belirten esnaf, önümüzdeki haftalarda fiyatın düşmesini bekliyor.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eskişehir, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Melih Kılaç:

bizim bahçedeki otlar bundan daha sağlıklı

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:

dünyanın her yerinde zaten dilimle satılıyor da bizimkiler bilmiyor. Ben geçen sene pazardan kaç kez yarım karpuz aldım.

Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title