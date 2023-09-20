Karmod Yönetim Kurulu Başkanı: Müstakil Çelik Ev Modeli Barınma Sorununun Çözümünde Değerlendirilmeli

Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, büyükşehirlerde yaşanan barınma sorununun çözümünde 'müstakil çelik ev' modelinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çelik evlerin hızlı üretim modeli ve diğer avantajlarıyla barınma sorununun çözümünü kolaylaştıracağına işaret etti.

Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, büyükşehirlerde yaşanan barınma sorununun çözümünde "müstakil çelik ev" modelinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Karmod'dan yapılan açıklamada göre, son dönemde büyükşehirlerde konut arzının azalması ve yüksek kira rayiçleri, barınma sorununun her geçen gün hissedilmesine yol açıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Çankaya, çelik evlerin hızlı üretim modeli başta olmak üzere çok sayıda avantajıyla barınma sorununun çözümünü kolaylaştıracağına işaret etti.

Çankaya, hükümetin konut problemini çözmek için hazine arazilerini imara açmayı planladığı bu dönemde çelik evlerin güvenli yapısıyla önemli bir fırsat olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde konut açığı sorununun çözmek için hazine arazilerinin imara açılacağını açıklamıştı. Büyükşehirlerde yaşanan barınma sorununun çözümünde müstakil çelik ev modeli mutlaka değerlendirilmeli. Çelik ev, ayrıca sürdürülebilir çevre yönetimine de en uygun modellerden biri olarak öne çıkıyor. Yatay mimari konsepte tam uyumlu yapısıyla çelik ev daha yaşanabilir yeni şehirlerin inşasında en doğru sicim olacağına inanıyoruz. Çelik ev deprem risklerinin ortadan kaldırılması için de güvenli konut modeli. Uzun ömürlü yapı özelliğiyle yıllarca güvenle kullanılıyor."

Çelik evlerin hızlı kurulum ve iklimlendirme avantajlarına da değinen Çankaya, modern tesislerde yeni teknolojilerin kullanımıyla ön üretimli olarak imal edilen çelik evin sahada kısa zamanda kurulum yapılarak oturuma hazır hale getirildiğini aktardı.

Çankaya, diğer konut modellerine göre inşa sürelerinin yüzde 70 daha hızlı olduğunu vurgulayarak, "Saha kurulumu tamamen fabrikada üretilen malzemelerle gerçekleştirildiğinden inşa sürecini hızlı kılıyor. Uzman ekiple kurulum çok sayıda usta gerektiren uygulamaları geride bırakıyor. İşçilikleri azaltan özellik çelik ev fiyatlarına avantaj olarak yansıyor. Özel duvar ve çatı panel sistemlerine çok farklı yalıtım uygulamaları yapılabiliyor. Diğer konut modellerine göre yüzde 35'lere varan oranlarda enerji tasarrufu sağlayarak bütçelere kazandırıyor." ifadelerini kullandı.