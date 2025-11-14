Karmod, Yalova Belediyesi İçin 6 Ekmek Satış Büfesi Teslim Etti

Karmod, Yalova Belediyesi Halk Ekmek satışına özel üretilen 6 büfe kabinini teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, müşterilerine teslim ettiği büfe satış kabini ağına Yalova Halk Ekmek'i de ekledi.

Karmod'un "Metrocity" modelinde üretimini gerçekleştirdiği 6 adet ekmek satış kabini, Yalova Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında hizmete alındı.

"Sosyal belediyecilik hizmetlerine katkı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Satış Müdürü Enes Kızılbay, hazır konsept ekmek büfe satış kabinleriyle sosyal belediyecilik hizmetlerinin sunulmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Satış noktalarına pratik çözüm getiren büfe kabinleriyle her gün milyonlarca insanın sağlıklı ekmeğe ulaşmasına vesile olduklarını aktaran Kızılbay, "Büfe kabinlerimizle, Türkiye'de çok sayıda belediyeye halk ekmek satış noktasında çözüm ortağı olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Mobil ünite özelliğindeki büfe kabinlerinin, şehrin her yerine pratik şekilde yerleştirilebildiğine değinen Kızılbay, kabinlerin kapalı ortamı, satış penceresi, rafları ve diğer bölümleriyle hazır bir şekilde teslim edildiğini, kentin farklı mahallelerine konularak aynı gün içinde çok sayıda satış noktasının hizmete alınabildiğini aktardı.

Kızılbay, "6 adet 240x400 ekmek satış büfe kabini Yalova Belediyesi'nce şehrin farklı noktalarında hizmete alındı. Yalova Halk Ekmek satış kabinleri aracılığıyla vatandaşlarımız sağlıklı ekmeğe ekonomik fiyatla kolayca ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.