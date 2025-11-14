Haberler

Karmod, Yalova Belediyesi İçin 6 Ekmek Satış Büfesi Teslim Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karmod, Yalova Belediyesi'ne özel ürettiği 6 adet ekmek satış büfesini teslim etti. Bu büfeler, Yalova halkına sağlıklı ekmeği ekonomik fiyatlarla ulaştırmayı hedefliyor.

Karmod, Yalova Belediyesi Halk Ekmek satışına özel üretilen 6 büfe kabinini teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, müşterilerine teslim ettiği büfe satış kabini ağına Yalova Halk Ekmek'i de ekledi.

Karmod'un "Metrocity" modelinde üretimini gerçekleştirdiği 6 adet ekmek satış kabini, Yalova Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarında hizmete alındı.

"Sosyal belediyecilik hizmetlerine katkı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Satış Müdürü Enes Kızılbay, hazır konsept ekmek büfe satış kabinleriyle sosyal belediyecilik hizmetlerinin sunulmasına katkı sağladıklarını belirtti.

Satış noktalarına pratik çözüm getiren büfe kabinleriyle her gün milyonlarca insanın sağlıklı ekmeğe ulaşmasına vesile olduklarını aktaran Kızılbay, "Büfe kabinlerimizle, Türkiye'de çok sayıda belediyeye halk ekmek satış noktasında çözüm ortağı olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Mobil ünite özelliğindeki büfe kabinlerinin, şehrin her yerine pratik şekilde yerleştirilebildiğine değinen Kızılbay, kabinlerin kapalı ortamı, satış penceresi, rafları ve diğer bölümleriyle hazır bir şekilde teslim edildiğini, kentin farklı mahallelerine konularak aynı gün içinde çok sayıda satış noktasının hizmete alınabildiğini aktardı.

Kızılbay, "6 adet 240x400 ekmek satış büfe kabini Yalova Belediyesi'nce şehrin farklı noktalarında hizmete alındı. Yalova Halk Ekmek satış kabinleri aracılığıyla vatandaşlarımız sağlıklı ekmeğe ekonomik fiyatla kolayca ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına duygusal jest

Acun Ilıcalı'dan duygusal jest: Son dileğini gerçekleştirdi
Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan 'savaş' çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Tarihi zirveden savaş çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Muazzez Abacı'nın mal varlığı konuşulurken yakın dostundan açıklama

Muazzez Abacı'nın mirası ne kadar? Gerçek canlı yayında ortaya çıktı
Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

Patlamada yeni görüntüler! Yaralı kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.