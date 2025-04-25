Karmod'un Büfe Kabinleri Nusaybin'deki Halk Ekmek Projesine Dahil Oldu

Karmod'un büfe kabinleri, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Halk Ekmek satış noktalarında kullanılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretimi tamamlanan 15 adet büfe kabin Nusaybin'in mahallelerinde halk ekmek satış noktalarına yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, büfe kabinleriyle Türkiye genelinde binlerde satış noktasında her gün milyonlarca taze ekmeği tüketiciyle buluşturduklarını belirtti.

Küçük, ekmek satışına özel ürettikleri büfe kabinlerinin mobil ünite özelliği sayesinde unlu mamuller sunumunu kolaylaştırdığını ve meydanlara, cadde ve sokak kenarlarına kolayca yerleştirilen bu kabinlerin satışı pratik hale getirdiğini aktardı.

Kabinlerinin parlak beyaz yüzeyiyle hijyen kolaylığı sağladığına değinen Küçük, "Kabinlerimiz hızlı üretimi ve ekonomisiyle halk ekmek maliyetine katkı sağlayarak çift yönlü kazandırıyor. Geniş iç hacmiyle daha fazla ürün alırken ekmek satışında görev alan personele rahat çalışma ortamı hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Küçük, Nusaybin Halk Ekmek satış noktaları için ürettikleri 15 adet büfe kabini bir hafta içerisinde hazır hale getirdiklerini vurgulayarak, "Nusaybin Halk Ekmek projesi kapsamında 270x270 ölçüsünde 15 adet büfe kabinini kullanıma hazır halde bir haftada üretimini tamamladık. CTP kabin modelindeki yapılarımızı ilçeye sevk ettik. Büfe kabinlerimiz 120 bine yakın nüfusa sahip Nusaybin halkını sağlıklı ekmekle buluşturmak için ilçede belirlenen satış noktalarına yerleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.