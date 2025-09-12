Karmod, Irak'a 230 Plastik Mobil Tuvalet İhraç Etti

Karmod, Irak'a 230 plastik mobil tuvalet ihracatı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, kullanıma hazır plastik mobil tuvalet kabinleriyle, ihtiyaç alanlarına pratik tuvalet çözümü getirdiklerini vurguladı.

Mobil tuvaletlerin farklı kullanım yerlerinde tercih edildiğini belirten Öztürk, "Plastik tuvaletlerimiz şehir içi ihtiyaç alanlarının yanı sıra konser ve miting organizasyonları, milli parklar, piknik alanları, tarım üretim sahaları, tarla ve bahçeler, turizm merkezleri gibi farklı kullanım yerlerinde de yaygın olarak tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Mobil tuvaletlerin kapalı veya açık mekan fark etmeksizin her alana yerleştirilebildiğini aktaran Öztürk, uzun ömürlü polietilen ham maddeden ürettikleri plastik mobil tuvalet yapılarının, her iklim koşulunda pratik kullanıma sahip olduğunu vurguladı.

"Kabinlerimiz sürdürülebilirlik açısından tam dönüştürülebilir özellikte"

Tuvaletlerin hafif ham madde özelliğiyle her yere kolayca yerleştirilebildiğine işaret eden Öztürk, "Yıpranmadan ilk günkü görünümüyle uzun yıllar kullanılabiliyor. Plastik kabinlerimiz sürdürülebilirlik açısından tam dönüştürülebilir özelliğiyle de öne çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, kabinlerin tuvalet ünitesi, atık ve temiz su tesisatları, armatür ve aksesuarlarının hazır üretimli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ünite alternatiflerimiz arasında alaturka klozet, yer taşı modeli ve duş uygulamaları yer alıyor. Atık ve temiz su tesisatları sürekli kullanım için merkezi şebekelere kolayca bağlantılanacak vaziyette hazır. Merkezi şebekelerin bulunmadığı kullanım yerleri için plastik tuvaletlerimiz üstte temiz altta septik tank olmak üzere iki ayrı su deposuyla destekleniyor. Standart bir tuvalette bulunan lavabo, musluklar, rezervuar ve havalandırma sistemi, sabunluk ve havlu kağıt askılıkları, ayna, elbise askılığı, dolu boş algılamalı kilit sistemi plastik mobil tuvalette de set olarak yer alıyor."

Irak projesinde 230 plastik tuvalet kabinini ürettiklerinin bilgisini paylaşan Öztürk, "Nakliye avantajı için proje kapsamındaki üretimlerimizi demonte şekilde gerçekleştirdik. Demonte avantajımızla 230 adet tuvalet kabinini iki tırla sevk ettik. Tuvalet kabinleri Irak'ın farklı bölgelerinde kullanılacak." değerlendirmelerinde bulundu.