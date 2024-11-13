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Karmod, Gürcistan'da Prefabrik Konut Projesini Tamamladı

Karmod, Gürcistan'da Prefabrik Konut Projesini Tamamladı
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Karmod, Gürcistan'ın Batum şehrinde 2+1 daire tipinde prefabrik evlerin kurulumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Şirket, çevre ülkelere bireysel konut ihracatını artırmayı hedefliyor.

Karmod, Gürcistan'ın Batum şehrindeki prefabrik konutların kurulumunu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Gürcistan'da gerçekleştirilen prefabrik konut projelerine bir yenisini daha eklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, çevre ülkelere olan bireysel konut ihracatlarını artırmayı sürdürdüklerini belirtti.

Yanık, prefabrik evlerin nakliye kolaylığının, yakın ülkelerde gerçekleştirdikleri konut projelerinin artmasına olumlu yansıdığını aktaran, "Çelik konstrüksiyon güvenli prefabrik evlerimiz hızlı kurulum avantajıyla yakın ülkelerden yoğun ilgi görüyor. Bu ülkelere evlerimizin kolay nakliye edilebilmesi talep artışında önemli etkenler arasında. Gürcistan'la birlikte Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Karadağ son dönemde sıklıkla konut projeleri gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor. Prefabrik evlerimizi kullanılacağı bölgenin iklim şartlarına göre özel projelendirerek üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'da gerçekleştirdikleri son konut projesindeki evleri demonte üretim gerçekleştirerek karayoluyla sevk ettiklerini kaydeden Yanık, 2+1 daire tipinde 51 metrekare büyüklükteki iki ayrı prefabrik evin Batum'da kurulumun yapıldığını ve evlerin müstakil bireysel konut amacıyla kullanılacağını anlattı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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