Karmod, Balıkesir Plajları İçin İkili Tuvalet Kabinlerini Tamamladı

Karmod, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında halk plajları için ürettiği ikili tuvalet kabinlerinin teslimatını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, halk plajları için panel sistem yapılarına sahip pratik tuvalet kabin çözümleri sunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında üretilen ikili tuvalet kabinleri, Balıkesir'in mavi bayraklı plajları Sarımsaklı, Altınkum, Altınoluk ve Erdek'te hizmete alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, mobil tuvalet kabinleriyle halk plajları gibi kamuya açık alanlara pratik çözümler sunduklarını belirtti.

Tuvalet kabinlerinin halk plajları, milli parklar, turizm bölgeleri, spor etkinlik alanları gibi alanlarda uzun ömürlü olarak kullanılabildiğini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Kabin içlerinde klozet, alaturka yer taşı veya duş teknesi şeklinde alternatif üniteler uygulayabiliyoruz. Tuvalet kabinlerimizin atık ve temiz tesisatlarıyla elektrik tesisatı, merkezi şebekelere bağlantılanacak şekilde hazır üretimli. Hazır temiz su tesisatı, merkezi şebekeye veya depolama tankına bağlanarak kullanılabiliyor. Atık su, yine merkezi kanalizasyon sistemine bağlantılanıyor. Şebeke bulunmayan kullanım yerlerinde atık tankı içerisine depolanabiliyor."

Küçük, 135x210 santimetre ölçülere sahip kabinlerinin, kullanım yerindeki yapı inşa süreçlerini ortadan kaldırdığını, sevk edildiği gün elektrik ve su tesisatlarının merkezi şebekelere bağlantılanarak hizmete alınabildiğini ifade etti.