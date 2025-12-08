Haberler

Bakan Uraloğlu: Suriye sınırındaki demir yolu hattını ayağa kaldırıyoruz

Bakan Uraloğlu: Suriye sınırındaki demir yolu hattını ayağa kaldırıyoruz
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karkamış-Nusaybin Demiryolu Hattı'nın bakım ve iyileştirme çalışmalarının 2025 sonunda tamamlanacağını ve 2026'nın ilk çeyreğinde işletmeye açılacağını duyurdu. Projenin bölgesel entegrasyonu artıracağı ifade edildi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye sınırına paralel uzanan Karkamış-Nusaybin Demiryolu Hattı'nı bakım ve iyileştirme çalışmaları ile yeniden ayağa kaldırdıklarını, projeyi 2025 yıl sonunda tamamlayıp, 2026'nın ilk çeyreğinde işletmeye açmayı planladıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Toplam 350 kilometre uzunluğundaki hattın 325 kilometresi Karkamış-Nusaybin, 25 kilometresi ise Mardin-Şenyurt kesiminden oluşuyor. 2011-2024 yılları arasında yapılamayan tüm bakımları tamamlıyor, altyapı ve üstyapı onarımı ile sanat yapıları güçlendirme çalışmalarıyla bölgeye dönük geniş kapsamlı bir planlamayla ele alınıyor. Bölgedeki koşulların normalleşmesiyle birlikte Suriye sınırındaki bu stratejik hattı yeniden ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'5 KÖPRÜNÜN ISLAHI DEVAM EDİYOR'

Bakan Uraloğlu, çalışmalar kapsamında hat ve istasyon yollarını yeniden yaptıklarını, altyapıda meydana gelen tahribatların giderildiğini, üstyapının demir yolu bakım araçları ile elden geçirildiğini, beton ve ahşap traversleri yenilediklerini belirterek, "İhtiyaç olan yerlerde altyapıyı yeniliyoruz. Üstyapıyı ise demir yolu bakım araçları ile elden geçiriyoruz. Güzergah boyunca, balast eksiklerini gideriyor, menfez, köprü ve hemzemin geçitlerin yapım ve iyileştirme işlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda mevcut sanat yapılarını da güçlendiriyoruz. Hattın üzerinde yer alan 5 köprünün ıslahı ve güçlendirmesi devam ederken 800 metre uzunluğundaki Karkamış Köprüsü'nde de iyileştirme yapıyoruz. Köprü üzerinde kullanılan ve özel üretim olan 1472 adet traversin değişimini tamamladık" dedi.

Projeyi 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Hattı 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden işletmeye açmayı planlanıyoruz. Hattımızın yeniden devreye alınması hem yük taşımacılığı kapasitesini artıracak hem de bölgesel entegrasyona katkı sağlayacak. Karkamış-Nusaybin Demir Yolu Hattı ile Mardin-Şenyurt arasındaki hat Kalkınma Yolu Projesi Kapsamında inşa edilecek Ovaköy-Nusaybin arasındaki demir yolu hattını destekleyerek uluslararası yük taşımacılığına katkı sunacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
title
