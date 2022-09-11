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Kariyer Merkezinden 'İş Arama Teknikleri' etiğimi

Ekonomi Haberleri

Kariyer Merkezinden 'İş Arama Teknikleri' etiğimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gençlerin istihdam edilebilirliğine katkı sunmak amacıyla, 'İş Arama Teknikleri' eğitimlerine devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, gençlerin istihdam edilebilirliğine katkı sunmak amacıyla, 'İş Arama Teknikleri' eğitimlerine devam ediyor.

Yetenek Dönüşüm Projesi çerçevesinde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlere, iş arama teknikleri üzerine de eğitim veren Kariyer Merkezi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Tırmıl MERCEK Eğitim Merkezi kursiyerlerine de eğitim verdi. Kariyer Merkezi hizmet alanında yapılan eğitimle, katılımcıların iş dünyasına hazırlanması hedeflendi. Eğitim çerçevesinde özgeçmiş oluşturma, mülakatta başarı, iş arama kanalları, beden dili gibi konularda adaylar bilgilendirildi. Bu eğitimler, iş arayanların istihdam edilebilirliklerini artırıyor.

33 program ile 3 bin 800 kişiye eğitim verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, düzenledikleri eğitimlerin içeriğini anlatarak, "Eğitimlerimizi işveren, öğrenci, iş arayan olarak ayrı kategorize ederek içerik oluşturduk. Özellikle pandemi süreci ile birlikte çalışma hayatında var olan yeniliklere odaklanarak, fark oluşturacak eğitimleri yüz yüze veya çevrimiçi olarak kurguluyoruz. Eğitimlerde özellikle kurumsal firmaların profesyonel yöneticileri ile de işbirliği yapıyoruz" dedi.

2020 döneminden itibaren iş arayanlara yönelik 33 program düzenlediklerini aktaran Özada, "33 programın 26'sının pandemi sürecinin etkilerinin minimize olduğu ve eğitim yapmanın olağan hale geldiği 2022 döneminde gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bugüne kadar 33 programa toplam 3 bin 854 kişi katılım sağladı" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekonomi Haberler

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