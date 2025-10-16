Haberler

Karesi'de Gastronomi Turizmine Yönelik Eğitim Projesi Başlatıldı

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 200 öğretmene yerel gastronomiyi tanıtmayı ve ekonomik potansiyelini artırmayı hedefleyen bir eğitim programı başlattı. Proje ile kültürel mirasın korunması ve gençlerin istihdam imkanlarının artırılması amaçlanıyor.

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) Teknik Destek Programı kapsamında "Karesi İlçesinde Dijital Yöresel Gastronomi Eğitim Alan Öğretmenlerin Gastronomi Turizmine Olumlu Tutum Geliştirmesi" adlı projeyi hayata geçiriyor. Bu doğrultuda, Karesi ilçesinde görev yapan farklı branşlardan 200 öğretmene, iki grup halinde 2'şer günlük eğitim programları düzenliyor.

Proje ile yerel gastronomi kültürünün ekonomik bir değere dönüştürülmesi; geleneksel bağların, aidiyet duygularının ve kültürel kimliğin güçlendirilmesi hedefliyor. Proje kapsamında verilen eğitimlerle; yöresel mutfak kültürünün temelleri, yerel ürünlerin sürdürülebilir kullanımı, yöresel yemeklerin sunumu ve dijital tanıtımı gibi başlıklarda farkındalık oluşturulacak.

Gençlerin istihdam imkanları artırılacak

Projeyle birlikte öğretmenlerin gastronomi turizmine yönelik olumlu tutum geliştirmeleri, bu bilinci öğrencilerine aktarmaları ve yerel ürünlerin tanıtımında aktif rol üstlenmeleri amaçlanıyor. Böylece, eğitim yoluyla gastronominin ekonomik potansiyeli değerlendirilecek, yerel turizm hareketliliği desteklenecek ve gençlerin istihdam imkanları artırılacak.

Milli Eğitim stratejileriyle uyumlu bir yaklaşım

Proje, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı ile uyumlu olarak öğretmenlerin mesleki gelişimlerine de katkı sağlayacak ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin değer temelli eğitim yaklaşımını yerel düzeyde uygulamaya aktaracak. Bu yönüyle çalışma, eğitimde fırsat eşitliğini, kültür temelli öğrenmeyi ve yerel kalkınmayı bir araya getiren özgün bir örnek teşkil ediyor.

Kültürel mirasın korunmasına katkı

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, "Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması" vizyonuna da hizmet edecek. Projeyle birlikte, yerel gastronomi değerleri eğitim sistemiyle buluşturularak hem bölgesel kalkınmaya hem de sürdürülebilir turizme katkı sağlanacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
