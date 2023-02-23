Kardeş şehirlerden Gaziantep'e nakdi ve ayni yardım desteği

Güneydoğu Anadolu bölgesinde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan deprem sonrasında Gaziantep'in kardeş şehirleri Duisburg, Ludwigshafen, Ostrava, Sopot, Kharkiv, Celje, Kotor ve Braga depremzedeler için nakdi ve ayni yardım desteği sağladı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan deprem sonrasında Gaziantep'in kardeş şehirleri Duisburg, Ludwigshafen, Ostrava, Sopot, Kharkiv, Celje, Kotor ve Braga depremzedeler için nakdi ve ayni yardım desteği sağladı.

Depremin ilk gününden itibaren dayanışma içinde tek yürek olan Kardeş Şehirler, Gaziantep'e gönderdiği yardım tırlarının yanı sıra arama kurtarma, itfaiye, ve sağlık ekipleriyle bölgede aktif olarak faaliyet gösterdi.

Başta Almanya'nın Duisburg şehri olmak üzere, Ludwigshafen ile Portekiz'in Braga şehirlerinde başlatılan yardım kampanyaları çerçevesinde toplanan tonlarca insani yardım paketleri, kargo uçakları ve tırlarla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava, Polonya'nın Sopot şehirleri de yaklaşık 2 milyon 750 bin TL nakdi destek sağlarken, Ukrayna'nın Kharkiv şehri mevcut savaş şartlarına rağmen insani yardım tırını bölgeye sevk etti.

Diğer yandan Slovenya'nın Celje şehri iki farklı içerikteki insani yardım tırlarının sevkini sağlayıp aynı zamanda sağlık ekipleriyle deprem bölgesine destek verirken, Karadağ'ın Kotor Şehri ise insani yardım tırı ve arama kurtarma ekiplerini Gaziantep'e yönlendirdi. - GAZİANTEP