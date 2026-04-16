Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine Suat Sarıgül seçildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, 19 Eylül 2025'ten bu yana yönetim kurulu üyesi olan Suat Sarıgül'ün, 15 Nisan 2026 tarihli toplantıda alınan kararla münhal bulunan Başkanvekilliği görevine seçildiği bildirildi.