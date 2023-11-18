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KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı KBÜ Demir Çelik Enstitüsünü Ziyaret Etti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çelik Enstitüsünü ziyaret etti. Ziyarette enstitüde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı ve laboratuvarlar gezildi.