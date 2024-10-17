Kardemir, Yeni Maden Sahalarında Ön Etüt Çalışmalarına Başladı

KARDEMİR; Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Kırıkkale'de işletme hakkını kazandığı toplam 11 maden sahasında ön etüt çalışmalarına başlattığını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada kuruluşundan itibaren yerli kaynaklarla üretime ağırlık verildiği ve Zonguldak TTK tarafından üretilen koklaşabilir kömürün tamamı ile Amasra'da üretilen enerji kömürünün büyük bir kısmı satın alındığı belirtildi.

Çalışma yapılan sahaların 11 bin 939 hektarlık bir alanı kapsadığını bildiren şirket, şunları ekledi:

"Kardemir; Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Balıkesir, Bingöl, Erzincan, Elazığ ve Malatya gibi illerde üretilen yerli demir cevherlerinin en büyük kullanıcısıdır. Şirketimiz, kendisine ait ruhsat sahalarında özel maden işletmeciliği için araştırmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından geçtiğimiz ay açılan ihalelerde Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Kırıkkale'de bulunan 11 maden sahasının işletme hakları şirketimiz tarafından kazanılmış olup, bu sahalardaki rezerv tespiti için ön etüt çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma yapılan sahalar, demir cevherinin yanı sıra bakır, altın ve polimetal potansiyeline sahip olup toplam 11 bin 939 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Şirketimizin temel amacı, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda tüm üretim süreçlerimizi sürekli iyileştirerek verimliliğimizi artırmak, maliyetlerimizi düşürmek ve tüm paydaşlarımız için daha yüksek değer oluşturmaktır."

Kardemir'in Üretim Sürekliliği ve Tedarik Güvenliği konusundaki stratejisini şu şekilde açıkladı:

"Bugün yakalanan üretim temposunu sürdürürken, hammadde tedarik güvenliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır ve özel maden işletmeciliğine yönelik gayretlerimiz de bu stratejinin bir parçasıdır. Mevcut tedarikçilerimizle uzun vadeli cevher bağlantıları oluştururken, yerinde cevher zenginleştirme yatırımlarını araştırmakta ve kendimize ait ruhsat sahalarında maden işletmeciliği çalışmalarını eş zamanlı yürütmekteyiz. Bu süreç, aynı zamanda şirketimizin lojistik faaliyetlerine olumlu katkılar sağlayarak tedarik zincirimizdeki taşıma maliyetlerini düşürmekte, operasyonel etkinliğimizi artırmakta ve yerli maden sahalarının işletilmesiyle bölgesel iş gücüne katkı sağlayarak yeni istihdam yaratmaktadır. Bilindiği üzere, Kardemir, Sivas ili sınırları içerisinde yer alan ve geçtiğimiz aylarda maden sahasında altın madeni keşfettiğini duyuran Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden)'nin yüzde 10 ortağı konumundadır."