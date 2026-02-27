Haberler

KARDEMİR'de iftar programı düzenlendi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında düzenlenen iftar programında, Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, emekçilerin sağlığının öncelik olduğunu vurguladı. Programa siyasi temsilciler ve işçiler katıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) iftar programı yapıldı.

Fabrikanın merkez yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR'in "fabrikalar kuran fabrika" olarak anıldığını belirtti.

"Şehir kuran" fabrikanın bu dönemdeki emekçileri, paydaşları ve destekçilerinin bugün burada bulunduğunu dile getiren Oflaz, "Çalışanlarımız olarak önceliğimiz tabii ki sizlerin canınızın varlığı, canınızın sağlığı. Elimizden geldiğince yönetici arkadaşlarımızla sizlere her zaman destek olmaya gayret ediyoruz." dedi."

Programa AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile fabrika işçileri katıldı.

