KARDEMİR'de dijital dönüşüm çalışmaları sürüyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), üretim kültürünü çağın gereklilikleriyle buluşturarak dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda öncü rol üstlenen KARDEMİR, demir çelik sanayisindeki tecrübesini ileri teknoloji yatırımlarıyla pekiştiriyor.

Şirket, üretim süreçlerinde verimliliği, izlenebilirliği, kalite sürdürülebilirliğini ve veri temelli yönetim anlayışını güçlendirecek kapsamlı dijital dönüşüm projelerini hayata geçiriyor.

Dijital dönüşüm programı doğrultusunda fabrika, 16 adet "Seviye 2 uzman sistemi"ni, yüksek fırınlar ve sinter tesislerindeki kurulumu ve modernizasyon çalışmalarını tamamladı, konverter tesisleri, pota fırınları ve vakum tesisini kapsayan yeni "Seviye 2 uzman sistemi" projesini başlattı. 15 ay sürmesi öngörülen proje kapsamında, konverter proseslerinde şarj aşamasından döküme tüm safhalarda ileri seviye matematiksel model tabanlı kontrol sistemlerinin devreye alınması planlanıyor.

Bu sayede proses şartlarına göre malzeme miktarlarının ve oksijen kullanımının optimize edilmesi, hedef kalite değerlerine daha doğru biçimde ulaşılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Gerçek zamanlı verilerle desteklenecek dinamik proses hesaplamaları, oksijen üfleme kontrolü, döküm takibi ve katkı malzemesi tüketim optimizasyonu yönetimiyle üretim süreçlerine doğrudan katkı sağlaması için çalışmalar sürüyor.

Pota fırınları ve vakum tesisinde alaşımlama, sıcaklık yönetimi ve gaz giderme gibi kritik operasyonların da daha hassas, veri odaklı ve otomatik kontrol mekanizmalarıyla yönetilmesi hedefleniyor.

Pota fırınlarında süreç ilerleyişine göre yapılan sürekli hesaplamalar ve anlık veriler üzerinden katkı malzemesi yönetimiyle sıcaklık kontrolü sağlanırken vakum tesislerinde ise gerçek zamanlı termal ve metalürjik modellemeler sayesinde hedef kimyasal değerlere daha yüksek hassasiyetle ulaşılması planlanıyor.

Dijital dönüşüm kapsamında devreye alınacak Seviye 2 uzman sistemler ile enerji ve hammadde kullanımının daha verimli hale getirilmesi de amaçlanıyor.

Gelişmiş matematiksel modeller ve gerçek zamanlı veri analizi sayesinde proses parametrelerinin optimum seviyelerde tutulması, enerji verimliliği ve hatalı üretimden kaynaklanan kayıpların azaltılmasına katkı sağlayacak.

Böylece hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de karbon emisyonlarının azaltılması yönünde önemli kazanımlar elde edilmesi öngörülüyor. Bu yaklaşım, KARDEMİR'in sürdürülebilir, verimli ve çevre dostu üretim vizyonunun güçlü tamamlayıcısı olarak değerlendiriliyor.