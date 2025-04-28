KARDEMİR 2024'te 14 Alanda Rekor Üretim Seviyelerine Ulaştı

Başkan Demir: "14 alanda rekor üretim seviyeleri yakalanmıştır"

KARDEMİR Olağan Genel Kurulu yapıldı

KARABÜK - KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2024 yılının küresel çelik sektörü için zor geçtiğini belirterek, "2024 yılında şirketimizde 2 milyon 232 bin ton esas ürün satışı gerçekleştirilirken; sıvı ham demir, sıvı çelik ve nihai mamul dahil olmak üzere toplam 14 alanda rekor üretim seviyeleri yakalanmıştır" dedi.

KARDEMİR'in 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, küresel gelişmelerin sektör üzerindeki etkilerini değerlendirerek 2024 yılını "kritik bir dönüm noktası" olarak tanımladı.

Demir, demir çelik sektörünün küresel dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Jeopolitik sorunların etkili olduğu bir coğrafyada faaliyet gösteriyorsanız, hızlı ve doğru karar alma zorunluluğu daha da artmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kalkması mümkün değil. Bu nedenle başarılı bir stratejik yönetim kaçınılmazdır" dedi.

2024 yılında dünya ham çelik üretiminin yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 839 milyon tona gerilediğini ifade eden Demir, Çin'de üretimin yüzde 1,7 düşüşle 1 milyar 5 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini belirterek Hindistan'ın ise yüzde 6,3'lük artışla 149 milyon tonla ikinci sıraya yerleştiğini söyledi.

Dünyanın sekizinci büyük üreticisi olan Türkiye'nin bu dönemde yüzde 9,4'lük artışla 36,8 milyon ton üretim yaptığının altını çizen Demir, "Bu artışla dünya genelinde üretimini en fazla artıran ülke olduk" dedi.

KARDEMİR'in 2024 yılında ham çelik üretimini yüzde 4,8 artırarak 2 milyon 510 bin tona çıkardığını aktaran ve net mamul üretiminin de yüzde 3,22 artışla 2 milyon 394 bin tona yükseldiğini bildiren Demir, "Küresel çelik sektörü için en zorlu yıllardan biri olan 2024'te, sıvı ham demir, sıvı çelik ve nihai mamul dahil olmak üzere toplam 14 alanda rekor üretim seviyelerine ulaştık" diye konuştu.

2023 yılında 26 bin ton olan ihracatın, 2024'te yüzde 47,2 artarak 38 bin tona yükseldiğini dile getiren Demir, gelirlerin ise 29 milyon dolardan 33 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

"İhracat miktarımızdaki artış yüzde 44,2 olurken, gelir artışımız yüzde 13,8 ile sınırlı kaldı. Bu da dünya pazarında fiyatların düştüğünü gösteriyor" diyen Demir, ihracat yapılan ülkelere Ukrayna, Azerbaycan, Afganistan ve Cezayir'in eklendiğini duyurdu.

Avrupa Birliği başta olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarına odaklanıldığını kaydeden Demir, 2025 yılı toplam satış hedefinin 2,5 milyon ton olduğunu dile getirdi.

Bu hedefler doğrultusunda ABD merkezli demiryolu ekipmanları üreticisi AMSTED Rail ile stratejik iş birliği mutabakatı imzalandığını anlatan Demir, "Bu iş birliğiyle, demiryolu ekipmanlarında ileri teknoloji, kalite ve sürdürülebilirliğe odaklanarak global pazarda rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

2024 yılında demiryolu, otomotiv ve makine imalat sektörlerine yönelik 10 yeni katma değerli ürünün üretim gamına eklendiğini açıklayan Demir, KARDEMİR Ar-Ge Merkezi'nin yenilikçi ürün geliştirme ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı projeler yürüttüğünü vurgulayarak üniversiteler ve sektör lideri firmalarla iş birliklerinin sürdüğünü de kaydetti.