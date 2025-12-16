Haberler

KARDEMİR, 200 işçi alacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, en az lise mezunu 200 yeni işçinin istihdam edileceğini duyurdu. Başvurular, 15-26 Aralık tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğü'ne yapılacak.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 200 yeni işçi alımı yapacağını duyurdu.

KARDEMİR'in internet sitesinden yapılan açıklamada, şirket bünyesinde, işçi statüsünde en az lise mezunu 200 personelin istihdam edileceği bildirildi.

Başvuruların, İŞKUR İl Müdürlüğüne yapılacağı aktarılan açıklamada, adayların 15 Aralık'tan itibaren ve en geç 26 Aralık Cuma günü saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, alıma ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, son 2 yılda yapılan alımların Karabük açısından önemli bir kazanım olduğuna değinerek, "2023-2025 döneminde yapılan ve planlanan personel alımlarıyla, 1400'ün üzerinde hemşehrimiz KARDEMİR'de istihdam edilmiş olacak. Bu durum, üretimle birlikte emeği de önceleyen bir anlayışın göstergesidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da son yıllarda gerçekleştirilen personel alımlarının, istihdama önemli katkı sağladığını belirterek, "Engelli alımları, devam eden tahmil-tahliye süreci ve yeni planlanan 200 kişilik alım, KARDEMİR'in istihdamı güçlendiren yaklaşımını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ise KARDEMİR'deki istihdam artışının Karabük açısından büyük önem taşıdığını, yapılan her istihdamın şehrin ekonomisine ve sosyal yapısına doğrudan katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
Haberler.com
