Üye Girişi
Haberler
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı

KARÇEL, Rekabet Gücünü Artırmak İçin Eskipazar'da Yeni Yatırım Yapacak

KARÇEL, Rekabet Gücünü Artırmak İçin Eskipazar'da Yeni Yatırım Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARDEMİR'e bağlı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARÇEL), Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nde 41 dönümlük arazi satın alarak teknolojik ekipman üretimini yerel olarak gerçekleştirmeyi ve cari açığı azaltmayı hedefliyor.

KARDEMİR'e bağlı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARÇEL), global pazardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla Eskipazar Organize Sanayi Bölgesinde 41 dönümlük yer satın aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "1966 yılında, yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda ülkemizin ilk çelik konstrüksiyon atölyesi olarak kurulan KARÇEL AŞ., yurdumuzun farklı bölgelerinde endüstriyel tesisler, binalar, demiryolu ve karayolu köprüleri, demiryolu vagonları, çimento fabrikaları, liman ve tersane vinçleri gibi büyük projelere imza atmıştır" denildi.

Şirketin, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesinde satın alınan 41 bin 249 metrekarelik arazinin 23 bin 479 metrekaresini üretim sahası alanı olarak kullanacağını ve ileri teknolojiye sahip katma değerli çelik konstrüksiyon ile vinç ve teknolojik ekipman ürünleri imalatı gerçekleştireceği belirtildi.

"KARÇEL AŞ., yeni yatırımıyla birlikte hali hazırda ithal edilen teknolojik ekipman ürünlerinin yurt içinde imalatını gerçekleştirerek cari açığın azalmasına da büyük katkı sağlayacaktır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerel kalkınma hamlesi ile başlatmış olduğu istihdama ve üretime katkı sağlayacak vizyon projelerini desteklemekte olan KARÇEL, ileri teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge temelli yeni yatırım kararıyla hem bölgenin kalkınmasını hem de sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturmayı hedeflemektedir." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ünlü borsacı gözaltına alındı
img

Suriye'nin para birimi değişiyor
img

LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu
AK Partili vekilin sözleri Meclis'i kahkahalara boğdu
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti

Son Dakika Haberleri

1. önlük kim giydi? MasterChef ilk önlüğü kim giydi 16 Aralık Pazartesi? Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! GRAM ALTIN FİYATLARI | 16 Aralık çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Yalı Çapkını final mi yapacak, bitiyor mu? Yalı Çapkını dizisi ne zaman final yapacak? Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nevşin Mengü neden gözaltına alındı, serbest bırakıldı mı? Bülent Arınç Suriye sözleri ne, ne dedi? Becao sezonu kapattı mı? Market poşetleri ne kadar, kaç TL oldu 2025? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını nasıl etkiledi? Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.