Karbasan köyüne yatırım için Avrupa Birliği Yatırım Fonundan yeşil ışık

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyü için Avrupa Birliği kaynaklı önemli bir yatırım sürecinde olumlu gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği yatırım fonundan gelen heyetin köyde gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu sonuçlandığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından, köyde yapılması planlanan projeler için yeni adımlar atılmaya başlandı.

Karbasan Köyü Muhtarı Mehmet Bilkaya, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve köy halkının katılımıyla bir istişare toplantısı düzenlediklerini ifade etti. Toplantıda, köyün ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler ele alınarak, vatandaşların gelir düzeyini artıracak yatırımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtar Bilkaya, özellikle adaçayı ve diğer aromatik bitkilerin üretimiyle köyün adını duyurmayı hedeflediklerini belirterek, planlanan projelerin Avrupa Birliği yatırım fonuna sunulacağını ve bu kapsamda önemli bir finansman beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.

Yapılacak yatırımların Karbasan köyünün gelişimine önemli katkı sağlaması beklenirken, köy halkının da bu süreçte aktif rol alarak projeleri en iyi şekilde değerlendireceği vurgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
