Karayollarında Yapım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkatli Olun
Kara yollarındaki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve dikkatli olması gerektiği bildirildi. Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda ve birçok yerde yol çalışmaları sürüyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nun Kuyuluk- Çeşmeli kavşakları kesimi 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif yollardan gerçekleştiriliyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Sivas-Zara yolunun 1-2. kilometrelerinde köprü ve orta refüj otokorkuluk çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Siverek-Adıyaman yolunun 11-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
????Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Rize yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.