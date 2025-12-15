Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Uşak yolunun 24-26. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 15-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ardeşen-Fındıklı yolunun 9. kilometresinde (Işıklı Fırtına Lisesi mevki) yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle ulaşım, her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.