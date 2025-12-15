Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlarda sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere trafik işaretlerine uymaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle Ankara-Konya, İzmir-Uşak ve Edirne-Kırklareli yollarında ulaşımda bazı kısıtlamalar ve yönlendirmeler mevcut.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
İzmir- Uşak yolunun 24-26. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.
Edirne- Kırklareli yolunun 15-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Ardeşen-Fındıklı yolunun 9. kilometresinde (Işıklı Fırtına Lisesi mevki) yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle ulaşım, her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.