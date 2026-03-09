Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım ve bakım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olmasını ve trafik işaretlerine uymasını istiyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu, Polatlı-Ankara ve Kırıkkale-Kırşehir yollarında ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Polatlı- Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale- Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Torbalı-Ödemiş yolunun 48-60. ve Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları ve Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi'ndeki işler sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Eceabat-Abide yolunun 9-10. kilometrelerinde deniz tahribatı dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.