Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım ve bakım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli olmasını ve trafik işaretlerine uymasını istiyor. Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu, Polatlı-Ankara ve Kırıkkale-Kırşehir yollarında ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nun Çamtepe-Tarsus Batı kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Polatlı- Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 48-60. ve Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları ve Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresinde Pamukçu Kavşağı Üst Geçidi'ndeki işler sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Eceabat-Abide yolunun 9-10. kilometrelerinde deniz tahribatı dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Van-Erciş yolunun 55-56. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. kilometrelerinde şev temizliği ve çelik ağ onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple yol kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

Yeni liderini açıklayan İran, düşmanın can damarını yerle bir etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
'Savaş ne zaman bitecek' diye soruldu, Trump topu taca attı

"Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı

Trump'ın bu görüntülerine tepki yağıyor
Belarus Lideri Lukaşenko ilk kez patates kızartması yedi, tadı damağında kaldı

Ülkenin devlet başkanı ilk kez patates kızartması yedi
Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret

Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik

Söylediklerinin haddi hesabı yok: Fenerbahçe'nin içinden geçerdik