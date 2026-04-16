Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çeşitli yolların şeritlerinin kapatıldığını ve trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığını duyurdu. İzmir-Aydın, Ankara Çevre, TAG Otoyolu gibi önemli güzergahların bazı kesimlerinde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun 6-7. kilometreleri İzmir istikametinde Pancar Köprüsü'nün derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı sağ şeritten devam ediyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul istikametinde Ayaş Köprüsü'nün genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikametinde Ayran Tüneli'nin elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 10-11. kilometrelerde sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.
Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Söke-Milas yolunun 19-20. kilometrelerindeki köprü ayağı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir kesimi ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer bölümden devam ediyor.
Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-51. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Yenice-Balya yolunun 30-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.
Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde (Bolaman-Boztepe kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Giresun-Tirebolu yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.