Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun 6-7. kilometreleri İzmir istikametinde Pancar Köprüsü'nün derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı sağ şeritten devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul istikametinde Ayaş Köprüsü'nün genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikametinde Ayran Tüneli'nin elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 10-11. kilometrelerde sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometreleri yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Söke-Milas yolunun 19-20. kilometrelerindeki köprü ayağı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle yolun bir kesimi ulaşıma kapatılarak trafik akışı diğer bölümden devam ediyor.

Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-51. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Yenice-Balya yolunun 30-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde (Bolaman-Boztepe kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nin Giresun-Tirebolu yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.