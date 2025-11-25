Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzeni Değişiyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını ve trafik akışının nasıl sağlanacağına dair bilgileri paylaştı. İzmir-Aydın Otoyolu, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu gibi önemli güzergahlar etkilenmekte.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Aydın-İzmir istikameti, Germencik ayrımındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Selahattin Tüneli'nin üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Beyşehir-Derebucak yolunun 28-29. kilometreleri, patlatmalı yol çalışmaları dolayısıyla 13.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen menfez çalışması nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kelkit-Erzincan yolunun 57-58. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.
Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerinde menfez çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Araklı yönünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.