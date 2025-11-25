Haberler

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzeni Değişiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerindeki bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığını ve trafik akışının nasıl sağlanacağına dair bilgileri paylaştı. İzmir-Aydın Otoyolu, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu gibi önemli güzergahlar etkilenmekte.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Aydın-İzmir istikameti, Germencik ayrımındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Selahattin Tüneli'nin üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Derebucak yolunun 28-29. kilometreleri, patlatmalı yol çalışmaları dolayısıyla 13.00-15.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

İzmit-Yalova yolunun 11-12. kilometrelerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen menfez çalışması nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kelkit-Erzincan yolunun 57-58. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerinde menfez çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Araklı yönünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi, başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti

Şüpheli şekilde ölen üniversiteli Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti
Yatırımda rota değişti, arsa değerinin en çok arttığı 10 il belli oldu

Arsa değerinin en çok arttığı 10 kenti tahmin dahi edemeyeceksiniz
Kompresörle ölüme ilişkin soruşturmada 3 hastane çalışanı açığa alındı

Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Vahşette 3 kişi açığa alındı
Shakira'ya kırmızı halıda şok! Bir anda gelip eteğine yapıştı

Shakira'ya çocuklarının yanında şok! Yaptığına kimse anlam veremedi
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Trafikte seyir halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Seyir halindeki araca isabet etti! Korku dolu anlar kamerada
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Oyuna giren Enes Ünal, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi

Oyuna girdi, 46 saniyede yaptığıyla kahraman ilan edildi
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Nereden nereye! Süper Lig'de formasını giydiği takımın stadyumunda şimdi köfte ekmek satıyor

Süper Lig'de oynuyordu! Şimdiyse o statta köfte ekmek satıyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser ilacı dahil 15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var

Süper Lig'in yıldızından kötü haber: Ayağında kırık var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.