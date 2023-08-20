Karaman'ın Ayrancı ilçesinde halk salatalık ve domatesin kilosunu 1 liradan alıyor

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde belediye kendisine ait tarlaya ektirdiği sebzeyi ilçe halkına kilosunu 1 liradan satıyor.

Ayrancı ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, belediyenin 15 bin metrekarelik arazisine ektirdiği domates, biber, salatalık, kavun ve karpuzu hasattan sonra ilçe halkına kilosu 1 liradan satışa çıkardı. Bu uygulamayı halkın çok sevdiğini belirten Belediye Başkanı Büyükkarcı, 2 bin 500 nüfuslu ilçede vatandaşın pazar alışverişini daha ucuz yapmalarını sağlamak için böyle bir yol izlediklerini söyledi. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşımın iyi bir örneğini vermiş olduklarını ifade eden Büyükkarcı, "Burası toplamda 15 bin metrekarelik bir alan. Burada salatalık, domates, biber, kavun ve karpuz yetiştiriyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımıza her gün akşam paketleme yaparak 2'şer kilo ürünü evlerine ücretsiz olarak bırakıyorduk. Şimdi ise ürettiğimiz ürünlerin tamamının kilosunu 1 lira olarak belirledik. Domatesin kilosu da, salatalığın kilosu da, diğer ürünlerin kilosu da 1 lira. Amacımız, bu arazinin rantabl hale gelmesini vatandaşa göstermek, bununla birlikte de burada bu ürünler de güzel yetişiyormuş diyerek vatandaşı teşvik etmek. Biz burada ürün satışımızı sadece ilçe halkı ile sınırladık ve insanlar buradan kilosu 1 lira olunca kasa kasa götürmek istiyor. Bunun da adaletsizliğe yol açacağını düşündüğümüz için ilçe halkımıza ürünlerden 2'şer kiloyu geçmemek şartıyla haftalık ihtiyaçlarını 6 liraya görmüş oluyor" dedi.

Vatandaşların bu yapılandan oldukça memnun kaldığını da anlatan Büyükkarcı, "Vatandaş çok memnun. Belediyeye gelerek veya telefon açarak bizlere teşekkürlerini iletiyorlar" diye konuştu. - KARAMAN