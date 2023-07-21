Karaman'da İşçi Çılgın Sayısal Loto'da 6 Milyon TL Kazandı

Karaman'da 'Milyonerler Festivali' kapsamında bir işçi, Çılgın Sayısal Loto'da 5 bilerek 6 milyon 229 bin 889 lira kazandı. Talihliye bilet veren Şirin Büfe sahibi Necati Erdoğan, 'İşçi bir arkadaşımıza ikramiyenin çıkmasından çok mutlu olduk. Arkadaş ailesiyle gelip bizimle mutluluğunu paylaştı' dedi.

KARAMAN'da 'Milyonerler Festivali' kapsamında bir işçi, Çılgın Sayısal Loto'da 5 bilerek 6 milyon 229 bin 889 lira kazandı. Talihliye bilet veren Şirin Büfe sahibi Necati Erdoğan, 'İşçi bir arkadaşımıza ikramiyenin çıkmasından çok mutlu olduk. Arkadaş ailesiyle gelip bizimle mutluluğunu paylaştı' dedi. Çılgın Sayısal Loto'da 5-31 Temmuz tarihleri arasındaki çekilişler oyunseverlerin şansına şans katıyor ve her çekiliş garanti, ekstra 5 milyon TL ikramiye kazandırıyor. 'Milyonerler Festivali' boyunca yapılacak 12 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, oyunseverlere toplamda ekstra 60 milyon TL'lik ikramiye dağıtılacak. Karaman'da yaşayan elektrik işçisi talihli, 'Milyonerler Festivali' kapsamında 15 Temmuz günü Şirin Büfe'de 4 kolon Çılgın Sayısal oynadı. Talihli kolonunda 5 bilerek 6 milyon 229 bin 889 lira kazandı.

Bayi sahibi Necati Erdoğan, 'Çılgın Sayısal Loto'da 5-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 'Milyonerler Festivali'nde her çekiliş garanti, ekstra 5 milyon lira ikramiye kazandırıyor. Milyonerler Festivali boyunca yapılacak 12 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, oyunseverlere toplamda ekstra 60 milyon liralık ikramiye dağıtılmış olacak. 'Milyonerler Festivali'nin 15 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde ekstra 5 milyon liralık ikramiye bayimizden oynayan ve 5 bilen bir talihlinin oldu. Talihliye, ikramiyeyi İstanbul'dan alacağını söyledim. Bir gün sonra aradığımda, ikramiyesini aldığını mutlu olduğunu, söyledi. Sonra Karaman'a geldi ve ailesiyle büfemi ziyaret edip, mutluluğunu bizimle paylaştı. Talihli günlük 400 liraya çalışan bir elektrik işçisiydi ve ikramiye çıktığı için mutluyuz.' dedi.