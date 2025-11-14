Karaman 2. OSB Yer Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Karaman'da yapılacak 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) altyapı yer teslim töreni gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Sudurağı beldesindeki törende, projenin Karaman ve Türkiye sanayisi için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Karaman'ı üretim ve istihdamın merkezi yapmak için önemli bir adım atıldığını belirten Çiçekli, ihale kapsamında yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, telekomünikasyon ve elektrik şebekesi gibi altyapı çalışmalarının hayata geçirileceğini aktardı.

Çiçekli, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin 2000 dekar arazi üzerine kurulacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimizi ve ülkemizi geliştirmek, istihdam alanlarını artırmak, sanayimizi güçlendirmek için gayretle çalışıyoruz. 2. Organize Sanayi Bölgesi Karaman-Ereğli-Ayrancı yolu kenarında, Sudurağı beldemiz yakınında yer alıyor. 14 Ekim'de yaptığımız ihalenin bedeli yaklaşık 420 milyon TL. İnşallah yer tesliminin ardından 700 gün, yani yaklaşık 2 yıl içinde yüklenici firmamız çalışmaları tamamlayacak. Böylece 2 yılın sonunda yatırımcılarımız fabrikalarını her türlü altyapısı hazır bir şekilde kurabilecek hale gelecekler. Bugün burada bu büyük projenin startını veriyor, ilk kazmasını vuruyoruz. Allah'tan bir mani gelmezse, 2027 yılının sonunda bu işi tamamlayıp Karaman sanayisine kazandırmış olacağız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyor, projemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Programın devamında yer teslim sözleşmesi, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve 2. OSB Müdürü Ali Yener Terlemez ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalandı.

Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi, Sudurağı beldesi sınırlarında, Ayrancı yolu üzerinde, toplam 2 bin dönüm arazi üzerinde kurulacak. Bölgede 104 sanayi parseli 15 hizmet parseli oluşturulacak. Parseller 7 bin 500 metrekare ile 40 bin metrekare arasında olacak. - KARAMAN