Haberler

Karaman 2. OSB Yer Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da yapılacak 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı yer teslim töreni gerçekleştirildi.

Karaman'da yapılacak 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) altyapı yer teslim töreni gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Sudurağı beldesindeki törende, projenin Karaman ve Türkiye sanayisi için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Karaman'ı üretim ve istihdamın merkezi yapmak için önemli bir adım atıldığını belirten Çiçekli, ihale kapsamında yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu, telekomünikasyon ve elektrik şebekesi gibi altyapı çalışmalarının hayata geçirileceğini aktardı.

Çiçekli, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin 2000 dekar arazi üzerine kurulacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimizi ve ülkemizi geliştirmek, istihdam alanlarını artırmak, sanayimizi güçlendirmek için gayretle çalışıyoruz. 2. Organize Sanayi Bölgesi Karaman-Ereğli-Ayrancı yolu kenarında, Sudurağı beldemiz yakınında yer alıyor. 14 Ekim'de yaptığımız ihalenin bedeli yaklaşık 420 milyon TL. İnşallah yer tesliminin ardından 700 gün, yani yaklaşık 2 yıl içinde yüklenici firmamız çalışmaları tamamlayacak. Böylece 2 yılın sonunda yatırımcılarımız fabrikalarını her türlü altyapısı hazır bir şekilde kurabilecek hale gelecekler. Bugün burada bu büyük projenin startını veriyor, ilk kazmasını vuruyoruz. Allah'tan bir mani gelmezse, 2027 yılının sonunda bu işi tamamlayıp Karaman sanayisine kazandırmış olacağız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyor, projemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Programın devamında yer teslim sözleşmesi, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve 2. OSB Müdürü Ali Yener Terlemez ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalandı.

Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi, Sudurağı beldesi sınırlarında, Ayrancı yolu üzerinde, toplam 2 bin dönüm arazi üzerinde kurulacak. Bölgede 104 sanayi parseli 15 hizmet parseli oluşturulacak. Parseller 7 bin 500 metrekare ile 40 bin metrekare arasında olacak. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Yunan küstahlığı geri adımla bitti! AK Parti'den paylaşıma sert tepki
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.