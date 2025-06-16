Karakoçan'da Vergi Dairesi Açılışı Gerçekleştirildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Vergi Dairesi açılışı yapıldı.

Açılışa Elazığ Defterdarı Mustafa Bağsız, Karakoçan Vergi dairesi Müdürü Mesut Yücel, kurum müdürleri, vergi dairesi personeli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve vergi mükellefleri mali müşavirler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ Defterdarı Mustafa Bağsız Karakoçan Vergi Dairesinin açılışında yaptığı açıklama, "Malumunuz 2024 yılında torba yasası kanunu ile yasallaşan tasarruf tedbirleri kapsamında Bakanlığımıza yetki verildi. Burada hizmetin birleştirilmesi ve tek elden hizmetin verilmesi kapsamında Bakanlığımız taşra teşkilatlarının kapatılması ile ilgili çalışmalar başlattı. İlk olarak 1 Temmuz 2024 tarih itibari ile mal müdürlüklerin kapatılması ve oradaki vergi birimlerinin aynı ilçede bulunan vergi dairesine, gider bölümünde bulunan iş ve işlemleri ile İldeki yeni kurulan muhasebe müdürlüklerine devretmek suretiyle tespit edildi. 2025 yılı başlarında kapatılması öngörülen mal müdürlüklerine 2. bir emre kadar uzatılarak Gelir İdaresi Başkanlığı ile Muhasebe Genel Müdürlüğünün ortaklaşa bir çalışması olarak Türkiye'de bulunan mal müdürlüklerinin 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren kapatılmasına karar olup, daha sonra kapatılacak olan mal müdürlüklerine gayrimenkul sermeye yatırımları hariç, ilçe merkezinde, bağlı belde ve köylerinde bin ve binin üstü mükellefi olan ilçelerde yeni vergi dairesi kurulması kararı alınmıştır. Elazığ'da ilimizde bu kriterleri sağlayan iki ilçemiz mevcut, bunlardan bir bugün açılışını yapacağımız olan Karakoçan Vergi Dairesi Müdürlüğü, ikincisi 7 Temmuz 2025'te açılışını yapacağımız Kovancılar Vergi Dairesi Müdürlüğü olacaktır. Bugün açılışını yapacağımız Karakoçan Vergi Dairesi ilçe mükelleflerimize daha hızlı daha etki n kaliteli bir hizmet sunacağını ve hizmet memuriyetinin de en üst düzeye çıkaracağımızı yürekten inanıyorum. Bu vesile ile açılışımızın öncelikle ülkemize, ilimize, ilçemize bilhassa mükelleflerimize hayırlı hizmetler vermesini temenni ediyorum" dedi.

Karakoçan İlçe Müftü Vekilinin dualarından sonra açılış kurdelesi kesildi. - ELAZIĞ