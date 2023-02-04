'Karadeniz'in yeşil altını' fındıkta en büyük rakip ABD olacak

DÜNYA fındık pazarı ve üretiminde zirvede olan Türkiye'ye gelecekte en büyük rakibin dikim alanlarını yaygınlaştıran Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) olması ön görülüyor.

DÜNYA fındık pazarı ve üretiminde zirvede olan Türkiye'ye gelecekte en büyük rakibin dikim alanlarını yaygınlaştıran Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) olması ön görülüyor. 'Karadeniz'in yeşil altını' olarak nitelendirilen fındıkta, rekabetin arttığını belirten Ulusal Fındık Konseyi (UFK) üyesi Sebahattin Arslantürk, "Amerika, her yıl yapılan yeni dikim alanlarıyla 10 yıl içerisinde 200 ila 250 bin tonluk üretimle, Türkiye'den sonra en büyük üretici konumuna gelecek" dedi.

Dünya fındık üretiminde 741 bin hektarlık alanla birinci sırada yer alan Türkiye, fındık pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bitkisel Üretim İstatistikleri'ne göre 2022 yılında 765 bin ton üretilen fındık, ihracatıyla da ön plana çıkıyor. Fındık üretiminde Türkiye'yi sırasıyla İtalya, Azerbaycan, ABD ve Gürcistan izliyor. Son yıllarda özellikle Azerbaycan ve ABD'nin üretiminde artış olduğu gözlemleniyor.

Yakın gelecekte fındık üretiminde en az 1 milyon ton ve üzerine çıkabilmeyi hedeflediklerini aktaran Arslantürk, "Türkiye mevcut potansiyelinin farkına varmalı. Artık sivil toplum örgütlerinin yanında bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlükleri de ciddi katkılar sağlamaya başladı. Hatta büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerinin kurduğu tarım departmanları da buna destek veriyor. Bunlar bizim açımızdan son derece iyi gelişmeler. Yakın gelecekte hedefimiz, üretimde en az 1 milyon ton ve üzerine çıkabilmek. Bu konuda da yoğun çalışmaları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.