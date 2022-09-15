Karadeniz'e açılan balıkçılar kasa kasa palamutla dönüyor

DÜZCE - Sezonun başlamasıyla denize açılan balıkçı tekneleri kasa kasa palamutla dönünce tezgahlarda fiyatlar da düştü. Palamudun türüne göre fiyatların da değiştiğini söyleyen Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç, "İri palamudun 3 tanesini 100 liradan satıyoruz. 25 liraya kadar düşen palamutlar var" dedi.

Karadeniz'e açılan balıkçılar kasa kasa palamut ile dönüyor. Tekneleri ağzına kadar dolu halde limana yanaşan balıkçılar, büyük sevinç yaşıyor. Palamut ise tezgahlarda en çok tercih edilen balık. Bir önceki sene yokluğu sebebiyle özlem duyulan balığın fiyatı boyutuna göre değişiyor. Herkesin rahatlıkla palamudu alabileceğini dile getiren balıkçı Tuncay Kılıç, "Balık var, fiyatlarda gayet iyi. İri palamudun 3 tanesini 100 liradan satıyoruz. 25 liraya kadar düşen palamutlar var. Tam zamanı, herkes çok rahatlıkla alıp yiyebilir. İnsanlar da almaya başladı. İlerleyen günlerde de böyle devam eder" dedi.

"Bizi bile şaşırttı"

Palamudun yağlı ve bol olmasının kendilerini bile şaşırttığını dile getiren Kılıç, "Şu zamanda bu kadar yağlı olması bizi bile şaşırttı. Büyüklerini ızgaraya atıyoruz. Tadı iyi ve yerinde. Küçükleri tavada gidiyor. Son 1-2 gündür insanlar palamudu özledikleri için balığı alıp yiyorlar. İlerleyen günlerde böyle bolluk devam eder. Fiyatların aşağıya inmesiyle satışlarda iyi duruma geldi. Balığın olması tezgaha da yansıyor" diye konuştu.