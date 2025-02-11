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Karadeniz'deki Soğuklar Hamsiyi Korudu, Mezgitte Düşüş Yaşandı

Karadeniz'deki Soğuklar Hamsiyi Korudu, Mezgitte Düşüş Yaşandı
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Sibirya soğuklarının etkisi altında Karadeniz'de hamsi avı normale devam ederken, mezgit avında bir azalma gözlemlendi. Balık fiyatları ise mevsim şartlarına uygun seviyelerde seyrediyor.

Karadeniz'de etkili olan Sibirya soğukları hamsiye yaradı, mezgidi ise olumsuz etkiledi.

Türkiye'ye kuzeyden gelen soğuk hava dalgası balık avı ve piyasasında önemli bir değişikliğe neden olmadı. Mezgit avında bir düşüş yaşanırken, Karadeniz'in incisi hamsi avı ise normal seyrinde devam etti. Karadenizli balıkçılar, soğuk havalara rağmen hamsi avının oldukça iyi gittiğini söyledi.

Havaların birkaç gündür kötü gitmesine rağmen balık fiyatlarında afaki bir artış olmadığına değinen balık satıcısı Yaşar Köse, "Havaların soğuk olması, kar ve fırtınanın olması ister istemez denizleri etkiliyor. Soğukların iyi bir tarafı ise balıkların yağlanmasını sağlıyor. Soğuk havalar hamsiyi pek etkilemedi ama mezgitte azalma meydana geldi. Mezgit ve istavritin kilosunu 100 TL, hamsiye ise 150 TL'den satmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra kültür balıkları da satıyoruz. Barbunun kilosu boyutuna göre 100-400 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar şu anda yine en çok hamsi, mezgit, istavrit ve barbuna ilgi gösteriyor" dedi.

Balık fiyatlarının mevsim şartlarına göre normal olduğunu dile getiren vatandaşlar da her bütçeye göre balık olduğunu ancak fırtınanın geçmesiyle daha ucuza balık yemeyi umduklarını söylediler.

Balık tezgahlarında sergilenen balıklardan barbunun kilosu 100 TL'de başlıyor. Somon kilo 200, alabalık kilo 150, tirsi kilo 150, kefal kilo 100, çinakop kilo 350 ve palamut da tanesi 150 TL'den satışa sunuluyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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