Karadeniz'de Yeni Balık Sezonu Hazırlıkları Devam Ediyor

Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayacak yeni balık avı sezonu öncesi balıkçılar teknelerin boya ve bakımlarını sürdürüyor.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan Yoroz limanında teknelerin bakımı sürerken balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını ancak şu ana kadar balığın bol olacağı yönünde bir işaret göremediklerini belirtti. Ağ bakım işinin büyük ölçüde tamamlandığını sezona palamut avı ile başlayacaklarını ifade eden balıkçılar, tayfa bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

Tekne sahiplerinden Emrehan Köroğlu, ağ işlerini tamamladıklarını ve şu anda boya çalışmalarına odaklandıklarını belirterek "Şu an ağ işlerimizi bitirdik boya işlemlerine geçtik. Boya işlemlerimiz yaklaşık bir ay sürer. Sezon başlangıcına kadar diğer tüm hazırlıkları da tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Yeni sezonla ilgili beklentilerini paylaşan Köroğlu, "Palamut bir sezon bol olursa, ertesi sezon o kadar verimli olmuyor. Şu an için bizim tabirimizle ortada bir işaret yok. Zonguldak taraflarından çok az da olsa haber geldi ama net bir şey söylemek zor," ifadelerini kullandı.

Tayfa bulmakta zorluk yaşanıyor

Yeni neslin balıkçılığa ilgisinin azaldığını belirten Köroğlu, "Yeni nesil, bu işe ilgisi zayıf. Sürekli bu işin içinde olan firmalar bir şekilde eleman açığını kapatıyor. Sezonda 35-40 kişiyle çalışıyoruz. Yeni nesil bu işi tercih etmiyor çünkü gurbet hayatı ve zor çalışma şartları caydırıcı oluyor. Maddi olarak avantajlı olsa da, yoğun tempo ve düzensiz uyku nedeniyle bu mesleğe yönelme azaldı," dedi.

"Balık neredeyse biz oraya"

Balık avında teknolojinin büyük rol oynadığını vurgulayan Köroğlu, "Limandan çıkış yaptıktan sonra, balığın nerede olduğuna dair haber aldığımızda oraya yöneliyoruz. Hopa'dan Bulgaristan sınırına kadar balık neredeyse oraya gidiyoruz. Teknolojinin gelişmesi sayesinde balığı bulmamız çok daha kolay hale geldi. Çalışma süresi de buna bağlı olarak azaldı. Otuz yıl öncesiyle bugünü kıyasladığımızda arada büyük fark var" diye konuştu.

Tekne sorumlularından İsmail Çift de sezona hazırlık kapsamında boya, raspa ve temizlik gibi işlemleri sürdürdüklerini ifade ederek "Şu anda genel bakım, boya, raspa ve temizlik işleriyle uğraşıyoruz, sezona hazırlık yapıyoruz. Ağ bakımı ise genellikle sezon içinde yapılır. Sezon sonuna doğru tayfa sayısı fazla olduğu için o zaman yapılır, şu anda personel az. Bu işi yapan da pek kalmadı. Geçen sezon iyiydi, inşallah bu sezon da iyi geçer. Sezona palamut ve istavritle başlarız, daha sonra hamsiyle devam ederiz. Yeni nesil bu işe pek sıcak bakmıyor, alttan gelen neredeyse yok gibi. Tekneler geliştikçe personel sayısı da azalıyor. Mesleğe başladığımda 20 yaş altı yaklaşık 15 kişi vardı, şimdi ise sadece bir kişi var. Dolayısıyla sayı giderek azalıyor. Yeni nesil bu mesleği pek benimsemiyor, çünkü biraz zor bir iş" dedi. - TRABZON