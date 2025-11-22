Haberler

Karadeniz'de Hamsi Göçü Erken Tamamlandı, Fiyatlar Düşük

Karadeniz'de Hamsi Göçü Erken Tamamlandı, Fiyatlar Düşük
Güncelleme:
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hamsinin göçünü erken tamamlamasına neden oldu. Avlanmanın fazla olması nedeniyle hamsinin fiyatı düşük kaldı, bu durum balıkçıları olumsuz etkiledi.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, hamsinin göçünü erken tamamlamasına yol açtı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, sezonun iyi başladığını ancak balığın değer görmediğini söyledi.

Avlanmanın fazla olması nedeniyle şoklama tesislerinin ve buzhanelerin tamamen dolduğunu, buzhanelerde 3-4 aylık ihtiyacı karşılayacak stok bulunduğunu anlatan Malkoç, Doğu Karadeniz'de özellikle Hopa açıklarında günlük 6-7 bin ton balık avlandığını ancak bölgenin uzaklığı nedeniyle bu bolluğun piyasaya yansımadığını dile getirdi.

Malkoç, hamsideki bolluğun fiyatının düşük kalmasına neden olduğunu, bu durumun da hem balıkçıyı hem de esnafı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Sinop ve Zonguldak hattı dışındaki bölgelerde sıcaklık nedeniyle balığın kıyıya yanaşmadığını aktaran Malkoç, "9-10 derece olması gereken deniz suyu sıcaklığı şu an 17-18 derece. Deniz suyu sıcaklığı düşmediği için hamsi de daha soğuk sulara hızla göç ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
