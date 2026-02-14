Karadeniz'de sezon sonu bereketi

Haberler

Karadeniz'de sezonun sonuna yaklaşırken, beklenmedik bir hamsi bolluğu yaşanıyor. Normalde azalması beklenen hamsi, bu yıl bol ve yağlı çıkarken fiyatların 100 TL'ye düşmesi vatandaşların ilgisini artırdı. Balıkçılar, av miktarındaki artışla birlikte hamsinin hala tezgahları doldurduğunu belirtiyor.

Karadeniz'de sezonun sonuna yaklaşılırken beklenmedik bir hamsi bolluğu yaşanıyor. Şubat ayında normalde azalması beklenen hamsinin bol ve yağlı çıkması tezgahları doldururken fiyatlar da vatandaşın yüzünü güldürdü.

Karadeniz'de balıkçılar sezonun sonuna doğru adeta ikinci baharı yaşıyor. Özellikle son günlerde artan av miktarıyla birlikte hamsi tezgahların baş köşesine yerleşirken, fiyatların düşmesi vatandaşın ilgisini artırdı. Balıkçılar, bu dönemlerde genellikle incelen ve "tüylü" olarak tabir edilen hamsinin bu yıl yağlı ve iri çıkmasının şaşkınlık oluşturduğunu belirtti.

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen hamsinin hala bol çıktığını ifade ederek, "Her sezon sonu bir bolluk yaşanır ama bu yıl biraz daha farklı oldu. Hamsinin bir göç zamanı vardır, o dönemde bol avlanır. Aslında şu ana kadar bitmesi lazımdı, Şubat ayının sonuna yaklaşıyoruz ama hala çıkıyor. Üstelik bu aylarda genelde tüylenir, bu sene ise yağlı çıktı. Fiyatı da 100 TL. Bol avlandığı için fiyatlara da yansıyor. Şu an tezgahları hamsi tutuyor" dedi.

Diğer balık fiyatlarına da değinen Çoğalmış, "İstavritte de bu sezon bolluk var, onun da fiyatı 100 TL. Levrek 500 TL, somon ve alabalık 300 TL. Mezgit ise az çıktığı için 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. Yetiştirme balıklarda ise fiyat çok değişmiyor" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise, son günlerde hamsi avının oldukça arttığını ifade ederek, "3-4 gündür büyük bir hamsi bolluğu var. Uzun zamandır bu dönemde bu kadar uzun süren bir avlanma görmedim. Hava şartları iyi olunca hamsi de bol çıktı. Bu dönemde hem lezzetli hem de uygun fiyatlı, kilosu 100 TL. Bol gelmesi fiyatlara da yansıdı" şeklinde konuştu.

Balıkçılar, hamsinin göç döneminin henüz tamamlanmadığını belirterek avın bir süre daha devam etmesini beklediklerini söyledi. Vatandaşlar ise uygun fiyat nedeniyle en çok hamsiye yönelirken, tezgahlarda yoğunluk yaşandığı gözlendi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
