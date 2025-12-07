Haberler

Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor

Bu sezon Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor. Balıkçılar, hamsinin fiyatlarının zaman zaman değişse de talebin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Hamsi, sezonun son dönemine girerken, diğer balık fiyatları da etkileniyor.

Karadeniz'de bu sezon hamsi bereketi yaşanıyor. Balıkçı tezgahlarında uzun süredir yer alan hamsinin artık sezonun son günlerini yaşadığını belirten balıkçılar, vatandaşların hamsiye ilgisinin devam ettiğini dile getirdiler.

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, bu yılın hamsi açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Bu sene hamsinin senesi oldu. Havalar iyi gidince hamsi bol avlandı. Fiyatlarda zaman zaman hareketlilik olsa da halkımızın talebi yüksek kaldı. Ancak hamsi artık son dönemlerine girdi. Hamsi ucuzladığında diğer balıkların fiyatları da etkileniyor. Hamsi 75 TL iken, mezgite 600-700 TL deme şansın yok. Hamsi ucuz olunca mezgit de ucuzluyor" dedi.

Çoğalmış, tezgahlarda şu anda hamsiyle birlikte istavrit ve mezgitin de yoğun avlandığını, son günlerde levrek ve somonun da fazlaca çıktığını kaydetti.

Balıkçı esnafı Kadir Pınar ise hamside büyük bolluk yaşandığını ifade ederek, "Palamut olduğu zaman hamsi azalıyor, olmadığı zaman ise hamsi bollaşıyor. Bu sezon da palamut olmayınca hamsi ciddi anlamda çoğaldı. Kilosu bir süre önce 50 TL'ye kadar düşmüştü ve o dönemde talep çok yüksekti. Şu an fiyat 100 TL seviyesinde. Vatandaş fiyattan çok memnun değil, talep bu nedenle biraz azaldı. Hamsi büyük ihtimalle bu ay son kez tezgahlarda olur" diye konuştu.

Pınar, fiyatların somonda 300 TL, levrekte 450-600 TL, çuprada 450-500 TL, istavritte 100 TL, tırsıda 200 TL, barbunda 300-500 TL, mezgitte 400-500 TL arasında değiştiğini söyledi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
