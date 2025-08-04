Karadeniz'de Fındık Hasadı Başladı

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan ve 'yeşil altın' olarak adlandırılan fındıkta hasat başladı. Ordu'da sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, ilk hasada başladı.

Türkiye'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta hasat başladı. Ordu'da, sahil kesimleri için 4 Ağustos olarak belirlenen hasat tarihinin ardından üreticiler ve işçiler sabahın erken saatlerinde bahçeye girdi. Altın Ordu ilçesinin Saraycık, Turnasuyu ve Kayabaşı Mahallelerinde, Perşembe ilçesinin sahil kesimlerinde erken olgunlaşan mahsullerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye giren fındık üreticileri ve işçiler, yeni sezonun ilk hasadını yapmaya başladı.

"Bölgenin en önemli geçim kaynağı"

Yaklaşık 20 kişilik ekip ile birlikte bugün fındık hasadına başladıklarını belirten Cemalettin Erdoğdu, "Saat 07.00'de başlayıp, 17.00'de paydos ediyoruz. Yüksek kesimlerde fındık olmadığı için bu yıl sahil kesimlerinde fındık toplamaya devam ediyoruz. Bu sene fındık için güzel bir fiyat bekliyoruz. İnşallah fındıktan ümidimiz var, Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı fındık. Biz her sene işçi arardık, bu yıl işçiler bizi arıyorlar. Çünkü fındık çok az" dedi.

Ozan Akçay isimli fındık işçisi, 5 yıldan bu yana kendi ekipleri ile birlikte hasat yaptıklarını belirterek, "Bugün itibariyle hasada başladık. Az ama yine de Allah bereket versin. Çalışmak zevkli, ücretlerin de iyi olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Rekolte az"

Hacı Şenyurt ise hasada başladıklarını ancak fiyatların açıklanmamasının kendilerini tedirgin ettiğini kaydetti. Fındığın, Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Şenyurt, rekoltede ciddi kayıp olduğunu da sözlerine ekledi.

"Hasatta ilk günümüz, toplamak eğlenceli"

Fındık toplayarak aile ekonomisine katkı sunduğunu aktaran Sabanur Yılmaz, "Bugün ilk günümüz ve şuan için eğlenceli geçiyor. Bu yıl fındık biraz az, geçen yıl kahverengi kokarca vardı. Sabahtan bahçeye giriyoruz ve akşam bırakıyoruz. Bahçe güzel olursa toplamak eğlenceli oluyor" şeklinde konuştu.

"Kendi harçlığımı çıkartıyorum"

Üniversite öğrencisi olan ve fındık hasadında çalışan Kader Durmaz, kendi bahçelerinde fındık olmadığından dolayı işçi olarak çalıştıklarını, bu sayede kendi harçlığını kazandığını ve eğlenceli bir hasat yaptıklarını belirtti.

Öte yandan 2025 yılı fındık rekoltesi Ordu ili için 64 bin 149 ton olarak açıklanmıştı. Rekolte, 2024 yılında ise 202 bin ton olarak açıklanmıştı. - ORDU