Karadağ Sağlık Bakanı Simun Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti

Güncelleme:
Karadağ Sağlık Bakanı Vojislav Simun, Türkiye ziyareti sırasında Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret ederek, uluslararası sağlık turizmi stratejileri ve iki ülke arasındaki sağlık işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Karadağ Sağlık Bakanı Vojislav Simun, Türkiye ziyareti kapsamında Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Karadağ Sağlık Bakanı Simun ve beraberindeki heyet, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimi ve uzman hekimlerle bir araya geldi. Görüşmede hastanenin akademik altyapısı, klinik kapasitesi ve üniversite-hastane entegrasyon modeli hakkında bilgi verildi.

Uluslararası sağlık turizmi stratejisi çerçevesinde uzman hekimlerin Karadağ'da yürüteceği eğitim programları ile akademik ve klinik bilgi aktarım süreçleri ele alındı.

Ziyarette, iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, bilgi transferinin sürdürülebilirliği ve nitelikli sağlık hizmetinin uluslararası ölçekte yaygınlaştırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
