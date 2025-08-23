Karacasu'da Kantin Fiyatları Güncellendi: Su Fiyatında Yüzde 50 İndirim

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kantin fiyatları yeniden belirlenirken, simit ve poğaça aynı fiyatta kaldı, suya yüzde 50 indirim yapıldı.

2024-25 eğitim öğretim yılında uygulanan kantin fiyat listesinin güncellenmesi için Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Yapılan toplantı kapsamında 2025-26 eğitim öğretim yılında ilçe genelindeki tüm okullarda uygulanacak olan bazı temel gıda maddelerindeki yeni kantin fiyat listesi belirlendi. Öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan toplantı kapsamında alınan kararlara göre geçtiğimiz yıl kantinde 12,5 TL olan simit ile 17,5 TL olan poğaça bu yıl da aynı fiyattan satılacak. Geçen yıl 10 TL olan su fiyatına ise yüzde 50 oranında indirim yapılarak 5 TL'den satılacak. Alınan kararlara göre 10 TL'den satılan süt 10,5 TL, 15 TL'den satılan meyve suyu 14 TL, 13 TL'den satılan ayran 7,5 TL, 60 TL'den satılan tost 70 TL olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl haşlanmış yumurta satışının da yapılması belirlenirken, kantinlerde yumurta da 7 TL'den satılacak. Alınan bir diğer karar göre tüm okullarda meyve reyonu uygulanacak. Meyve çeşitlerinin satış fiyatı ise alış fiyatına yüzde 30 ilave edilerek belirlenecek.

Karacasu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kantinlerimizde bazı temel gıda maddelerinin fiyatlarında düzenlemeler yapıldı. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi için hep birlikte el ele" ifadeleri yer aldı. - AYDIN