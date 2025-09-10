Karacabeyli Çiftçiler Ürün Seçiminde Zor Durumda

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki çiftçiler geçen yıl domatesten kazanamayınca farklı ürünlere yöneldi ve bu sene adeta "yağmurdan kaçarken doluya tutuldu." Bu yıl ekilen karpuz da para etmedi, mısır üretiminde ise kuraklık sebebiyle verim düşüklüğü yaşayınca çiftçi yeniden zor durumda kaldı. Karacabey Ziraat Odası 2.Başkanı Ramazan Düzen, bakanlığın ciddi planlama yapmasını isteyerek, 5 ana üründe planlama ile çiftçinin para kazanabileceğini ifade etti.

Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, Güney Marmara'nın 680 bin dönüm tarım alanıyla en büyük ovası olan Karacabey Ovası'nın verimli topraklarıyla bilindiğini söyledi.

Bu alanın 450 bin dönümünün sulanabildiğini dile getiren Düzen, böylesine verime rağmen son yıllarda çiftçilerin hanesine hep zarar yazdığını savundu.

Geçen yıl 150 bin dönümde salçalık domates ekildiğini ve kilogram fiyatlarının 1,5 liraya kadar düştüğünü anlatan Düzen, bu yıl sözleşmeli fiyatların 4 liranın üzerine çıkmasına rağmen ekim alanlarının 90 bin dönüme gerilediğine dikkati çekti.

Salçalık domateste 4 liranın üzerindeki fiyatın da kurtarmadığını aktaran Düzen, şunları söyledi:

"Bu yıl 60 bin dönümde salçalık domates ekilmedi. Karpuz üretimi çok arttı ama sezon kötü gitti. 70 kuruştan başladı ve kilosu 30 kuruşa kadar düştü. Domatesten kaçan karpuzda vuruldu. Mısır üretimi de çok arttı bu yıl. Sanayi mısırında Karacabey ortalaması dönüme 1400-1450 kilogramdı. Bu yıl 1200 kilograma kadar düşebilir. Tohumlukta ise 600 kilo bekliyorduk fakat şu anda çalışmalarımıza göre verim 400 kilonun altına düşecek. Açıklanan fiyatlar ise ton başına 1300 lira. Dönüme sanayi mısırında 200-250 kilogram ciddi bir kayıp. Silaj fiyatları 2500 lira. Dönümden 6 ton alıyorlar. 15 bin lira kazanır silajlık mısırda. Şu anda silajın maliyeti 17 bin lira civarında."

"Dengesiz ve plansız üretim çiftçiye eksi yazıyor"

Düzen, dengesiz üretimin çiftçiye hem eksi yazdığına dikkati çekerek, "Dengeyi sağlayamayınca böyle oluyor çiftçi savruluyor. Domatesten kaçıp karpuz ve mısır eken de kazanamadı" dedi.

Türkiye'de buğday, mısır, pancar, pamuk ve ayçiçeği olmak üzere 5 ana ürüne iyi fiyat verilmesi gerektiğini vurgulayan Düzen, şöyle konuştu:

"Bu 5 ana ürünü eken zarar etmemeli. Sübvanse edilmeli bu ürünler. Ürün deseni kendiliğinden dengeye girer yayılır. Buğday eken zararda, pancar, ayçiçeği eken zarar ediyor. Bunlarda zarar edince domates karpuz ekip kazanmaya çalışıyor çiftçi ama üretim fazlası olunca zarar ediyor. Ürün deseni oluşsa, ben bin dönüm arazimin 200 dönümünde buğday üretirim, 200 dönüm mısır, 200 dönüm karpuz, 200 dönüm domates biber derken riskimi azaltırım."

Bu olmayınca birçok bölgede yaşandığı gibi dengesiz fazla üretim oluştuğunu ve ürünün para etmediğini vurgulayan Düzen, "Tek zarar eden çiftçi oluyor. Maliyetlerimiz çok arttı üretim çok zorlaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiyi daha fazla gözetmeli. Çiftçi zarar etmemeli." dedi. - BURSA